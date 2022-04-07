***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2022-31/12/2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi5 Nisan 2022Tescil Tarihi7/04/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07/04/2022-10554Açıklamalar5 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı, 7 Nisan 2022 tarih 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017274BIST