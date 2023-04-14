***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2023-31/12/2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11/04/2023Tescil Tarihi13/04/2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14/04/2023- 10812Açıklamalar11 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı,14Nisan 2023 tarih 10812 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137992BIST