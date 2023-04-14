***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2023 10:42
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11/04/2023
Tescil Tarihi
13/04/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14/04/2023- 10812
Açıklamalar
11 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı,14
Nisan 2023 tarih 10812 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137992
BIST
13:385.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,50
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3819,3686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0498
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3821,4331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0793
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:381.269,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.269,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:36
|ARZUM
|22,00
|19.566.719
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.780.792
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.332.879
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|977.756
|% 9,95
|
|EUYO
|5,98
|4.591.832
|% -9,94
|
|ETILR
|14,33
|157.651.808
|% -9,87
|
|DESA
|57,30
|29.105.795
|% -6,45
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|EDIP
|8,98
|58.734.142
|% -4,87
|
|KOZAL
|23,08
|1.891.647.680
|% 1,32
|
|THYAO
|136,00
|1.770.152.443
|% -0,80
|
|GESAN
|86,30
|1.194.363.911
|% 2,25
|
|KRDMD
|19,16
|975.710.503
|% 0,05
|
|KOZAA
|45,98
|897.096.402
|% 4,69
|
|IHLAS
|0,87
|78.522.655
|% -1,14
|
|EKGYO
|6,99
|597.417.349
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,08
|1.891.647.680
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,26
|800.354.436
|% 1,16
|
|YKBNK
|10,40
|644.398.578
|% 0,78
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3650
|19,3688
|% 0,26
|
|Euro
|21,4213
|21,4488
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,1679
|24,2891
|% 0,13
|
|Frank
|21,7488
|21,8798
|% 0,47
|
|Riyal
|5,1488
|5,1746
|% 0,21
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|