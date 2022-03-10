***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.03.2022 18:23
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009166
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2094
|Açılış
|: 112,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 111,1400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
18:0516,4315
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1774
|Açılış
|: 25,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 25,0900
|
16,6554
En Düşük
16,1888
18:0512,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 12,37
|
|Önceki Kapanış
|: 12,12
|
12,51
En Düşük
11,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8177
|14,8579
|% 1,43
|
|Euro
|16,3704
|16,4315
|% 1,09
|
|Sterlin
|19,4435
|19,5410
|% 1,05
|
|Frank
|15,9164
|16,0123
|% 1,12
|
|Riyal
|3,9443
|3,9641
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|0,17
|
|Altın Gr.
|951
|951
|12,63
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,34
|0,22
|