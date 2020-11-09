***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 55.761.125 40.862.623 33.587.990 13.941.212Satışların Maliyeti12 -49.403.451 -30.461.595 -31.054.788 -9.122.661TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.357.674 10.401.028 2.533.202 4.818.551BRÜT KAR (ZARAR)6.357.674 10.401.028 2.533.202 4.818.551Genel Yönetim Giderleri-5.416.478 -5.507.734 -2.039.816 -2.035.629Pazarlama Giderleri-2.008.238 -1.665.517 -791.542 -448.948Araştırma ve Geliştirme Giderleri-487.070 -366.965 -185.435 -150.851Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.030.888 1.204.311 3.751.556 234.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.939.085 -2.348.991 -1.434.926 -1.735.592ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-462.309 1.716.132 1.833.039 681.681Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 10.032.102 55.912 8.137.455 -2FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.569.793 1.772.044 9.970.494 681.679Finansman Gelirleri15 985.879 768.045 659.301 422.706Finansman Giderleri16 -7.198.521 -6.399.217 -3.070.685 -2.270.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.357.151 -3.859.128 7.559.110 -1.166.081Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 615.541 1.197.807 -359.850 269.381Dönem Vergi (Gideri) Geliri-210.315 -210.315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri825.856 1.197.807 -149.535 269.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.972.692 -2.661.321 7.199.260 -896.700DÖNEM KARI (ZARARI)3.972.692 -2.661.321 7.199.260 -896.700Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar442.165 -122.562 813.480 -1.353Ana Ortaklık Payları17 3.530.527 -2.538.759 6.385.780 -895.347Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.560.768 1.523.492Dönem Karı (Zararı)3.972.692 -2.661.321Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.972.692 -2.661.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.128.630 5.767.285Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 2.146.856 1.087.143Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.216Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.216Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler682.511 579.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 738.140 588.164Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-55.629 -8.401Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.369.924 5.396.376Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-51.059 -599Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.420.983 5.396.975Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.644.690 47.619Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-615.541 -1.197.807Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-91.770 -149.025Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler322.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.662.090 -1.582.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -9.285.857 20.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.983.209 -542.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -11.269.066 562.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-560.132 10.815İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-560.132 10.815Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -4.005.151 -5.593.522Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-414.595 -341.060Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.492.618 -929.979İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.122.601 -134.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.370.017 -795.939Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.373.068 107.894Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler196.893 -404İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)196.893 -404Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-102.102 4.927.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-371.596 215.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-300.107 215.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-71.489Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.560.768 1.523.492YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.724.132 -2.074.395Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 91.584 27.519Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 91.584 27.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.815.716 -2.101.914Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -318.727 -711.519Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -1.496.989 -1.390.395FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.826.166 1.442.333Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18 51.378.027 39.687.264Kredilerden Nakit Girişleri18 51.378.027 39.687.264Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -37.318.027 -32.948.861Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -37.318.027 -32.948.861Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları116.628 74.788Ödenen Faiz-5.401.521 -5.371.457Alınan Faiz51.059 599YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.541.266 891.430Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-33.721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.541.266 857.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.818.078 1.454.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.359.344 2.312.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.359.344 2.818.078Ticari Alacaklar5 25.134.781 12.744.776İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 941.107 1.816.790İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 24.193.674 10.927.986Diğer Alacaklar736.959 176.827İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar736.959 176.827Stoklar6 20.846.287 16.841.136Peşin Ödenmiş Giderler7 3.801.430 3.041.303İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 106.369 627.783İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 3.695.061 2.413.520Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 7.659 117Diğer Dönen Varlıklar475.395 327.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar475.395 327.555ARA TOPLAM55.361.855 35.949.792TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.361.855 35.949.792DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25.305 32.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar25.305 32.871Diğer Alacaklar656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar656 656Maddi Duran Varlıklar8 102.470.534 103.874.865Arazi ve Arsalar8 64.353.000 64.353.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8 2.004.140 2.109.621Binalar8 14.161.772 14.432.379Tesis, Makine ve Cihazlar8 20.044.611 20.663.774Taşıtlar8 406.472 537.856Mobilya ve Demirbaşlar8 1.155.591 1.295.571Özel Maliyetler8 44.761 49.048Yapılmakta Olan Yatırımlar8 300.187 433.616Kullanım Hakkı Varlıkları55.205 138.016Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 4.741.560 3.635.576Diğer Haklar9 3.345.452 2.736.876Markalar9 4.805 5.233Lisanslar9 60.362 42.480Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri9 1.330.941 850.987Peşin Ödenmiş Giderler7 65.332 34.048İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 65.332 34.048Diğer Duran Varlıklar366.304 219.800İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar366.304 219.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.724.896 107.935.832TOPLAM VARLIKLAR163.086.751 143.885.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 19.033.738 4.538.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 19.033.738 4.538.949Banka Kredileri18 19.022.964 4.512.392Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 10.774 26.557Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 14.392.446 19.729.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 14.392.446 19.729.264Banka Kredileri18 14.329.981 19.596.182Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 62.465 133.082Ticari Borçlar5 8.662.615 9.914.717İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 10.237 25.312İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 8.652.378 9.889.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 2.673.406 1.300.338Diğer Borçlar744.977 548.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar744.977 548.084Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 5.413.002 5.528.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 5.413.002 5.528.533Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü210.315Kısa Vadeli Karşılıklar10 712.194 573.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 712.194 573.137Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler128.388 184.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler128.388 184.017ARA TOPLAM51.971.081 42.317.039TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.971.081 42.317.039UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 18.242.143 12.890.109İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 18.242.143 12.890.109Banka Kredileri18 18.242.143 12.866.632Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 23.477Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 95.512 108.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 95.512 108.225Uzun Vadeli Karşılıklar10 11.110.669 9.013.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 11.110.669 9.013.806Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 4.983.427 6.109.255TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.431.751 28.121.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER86.402.832 70.438.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.515.073 69.946.049Ödenmiş Sermaye8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları151.363 158.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)207.091 229.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)76.343.642 77.56 80.979.552 81.074.422Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.635.910 -3.509.789Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.402 29.552Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)22.402 29.552Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)22.402 29.552Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.090.496 956.080Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı989.804 852.256Yasal Yedekler100.692 103.824Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.254.448 -14.622.880Net Dönem Karı veya Zararı17 3.530.527 -2.793.165Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.168.846 3.501.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.683.919 73.447.190TOPLAM KAYNAKLAR163.086.751 143.885.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060Transferler185.048 -185.048Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)770.078 987 -2.538.759 -1.767.694 -147.020 -1.914.714Dönem Karı (Zararı)-2.538.759 -2.538.759 -122.562 -2.661.321Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)770.078 987 771.065 -24.458 746.607Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -1.493.300 15.589 104.423 852.256 -14.709.960 -2.538.759 31.589.053 2.600.293 34.189.346Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190Transferler-2.793.165 2.793.165 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.154.780 -7.150 3.530.527 2.368.597 398.721 2.767.318Dönem Karı (Zararı)3.530.527 3.530.527 442.165 3.972.692Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.154.780 -7.150 -1.161.930 -43.444 -1.205.374Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması137.548 590.246 727.794 727.794Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-7.412 -21.963 -94.870 28.659 -3.132 -451.376 -550.094 268.984 -281.110Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22.727 22.727 22.727Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -4.635.910 22.402 100.692 989.804 -17.254.448 3.530.527 72.515.073 4.168.846 76.683.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.972.692 -2.661.321 7.199.260 -896.700DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.198.224 745.619 -50.324 418.285Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.497.780 932.024 -62.905 522.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler299.556 -186.405 12.581 -104.571Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri299.556 -186.405 12.581 -104.571Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.150 987 41 -272Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.566 1.044 44 -288Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.566 1.044 44 -288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler416 -57 -3 16Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi416 -57 -3 16DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.205.374 746.606 -50.283 418.013TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.767.318 -1.914.715 7.148.977 -478.687Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-43.444 -147.020 -12.656 12.135Ana Ortaklık Payları2.810.762 -1.767.695 7.161.633 -490.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887255BIST