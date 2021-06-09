***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 14.038.486 11.608.046Satışların Maliyeti11 -12.208.190 -9.993.814TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.830.296 1.614.232BRÜT KAR (ZARAR)1.830.296 1.614.232Genel Yönetim Giderleri-2.157.861 -1.738.072Pazarlama Giderleri-650.580 -635.823Araştırma ve Geliştirme Giderleri-183.152 -179.587Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.378.700 1.086.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.413.120 -1.297.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.195.717 -1.149.701Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler53.874 509.668FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)y Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIbakatı İle İlgili Düzeltmeler1.823.045 2.141.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 794.445 694.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler656.607 228.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.436.871 217.186Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-780.264 11.541Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.679.651 1.758.584Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.550 -1.868Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.688.201 1.760.452Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-104.434 -17.473Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-865.226 -321.784Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-50.778 -90.379Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-287.220 -110.258İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-659.118 -3.298.597Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 744.003 3.863.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.944.252 1.665.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 2.688.255 2.197.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-797.533 -64.832İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 24.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -821.583 -64.832Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -8.125.771 87.856Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)262.187 -3.343.174Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.303.722 -4.117.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.127.701 -1.116.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 176.021 -3.000.916Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 560.910 368.763Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -217.208 -290.425İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -217.208 -290.425Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.728.444 185.235İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-117.872 11.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-68.126 11.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-49.746Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-660.306 -3.338.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-902.195 -656.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri28.675 50.017Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 28.675 50.017Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -930.870 -730.823Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -360.315 -236.016Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -570.555 -494.807Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.881FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.237.867 3.265.319Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 6.201.775 17.523.032Kredilerden Nakit Girişleri15 6.201.775 17.523.032Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -9.873.635 -12.544.492Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -9.873.635 -12.544.492Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları108.616 38.337Ödenen Faiz-1.683.173 -1.753.426Alınan Faiz8.550 1.868YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.800.368 -730.549Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi295.876 73.508NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.504.492 -657.041DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.504.860 2.818.078DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.000.368 2.161.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.000.368 10.504.860Ticari Alacaklar5 14.097.203 15.584.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.611.555 823.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 12.485.648 14.761.162Diğer Alacaklar955.273 157.740İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 24.050İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 955.273 133.690Stoklar7 27.310.340 19.184.569Peşin Ödenmiş Giderler3.701.321 3.741.263İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 5.504 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.695.817 3.741.263Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar427 219.847Diğer Dönen Varlıklar527.766 482.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar527.766 482.247ARA TOPLAM50.592.698 49.875.376TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.592.698 49.875.376DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar27.039 31.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar27.039 31.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar27.039 31.233Diğer Alacaklar6 656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 656 656Maddi Duran Varlıklar8 101.819.104 102.068.331Arazi ve Arsalar8 64.353.000 64.353.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8 1.936.205 1.968.980Binalar8 13.981.369 14.071.570Tesis, Makine ve Cihazlar8 19.813.237 19.997.392Taşıtlar8 352.111 379.235Mobilya ve Demirbaşlar8 1.278.835 1.235.482Özel Maliyetler8 41.903 43.332Yapılmakta Olan Yatırımlar8 62.444 19.340Kullanım Hakkı Varlıkları81.091 118.831Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 5.611.639 5.216.923Diğer Haklar9 4.191.395 4.358.462Markalar9 7.620 8.062Lisanslar9 79.963 69.093Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri9 1.332.661 781.306Peşin Ödenmiş Giderler42.910 39.720İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler42.910 39.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.582.439 107.475.694TOPLAM VARLIKLAR158.175.137 157.351.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 8.887.749 9.142.878İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 8.887.749 9.142.878Banka Kredileri15 8.870.103 9.133.304Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar15 17.646 9.574Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 18.329.009 18.063.757İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 18.329.009 18.063.757Banka Kredileri15 18.288.883 17.993.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 40.126 70.306Ticari Borçlar5 13.158.677 12.748.539İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 18.920 47.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 13.139.757 12.700.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 2.308.784 1.747.874Diğer Borçlar6 396.761 613.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 396.761 613.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.344.641 4.555.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.344.641 4.555.829Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü119.160Kısa Vadeli Karşılıklar10 941.534 865.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 941.534 865.970Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler107.436 887.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler107.436 887.700ARA TOPLAM033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.824.233 -2.181.928DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.552.038 330.053Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.190.047 412.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-638.009 -82.513Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-638.009 -82.513Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.086 -16.034Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.406 -16.967Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-6.406 -16.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler320 933Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi314.019TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)721.719 -1.867.909Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.372 25.491Ana Ortaklık Payları706.347 -1.893.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941528BIST