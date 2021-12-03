***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.12.2021 18:34
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 71.975.691 55.761.125
Satışların Maliyeti
15 -59.362.546 -49.403.451
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.613.145 6.357.674
BRÜT KAR (ZARAR)
12.613.145 6.357.674
Genel Yönetim Giderleri
-7.060.334 -5.416.478
Pazarlama Giderleri
-2.585.933 -2.008.238
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-538.463 -487.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.490.948 5.030.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.092.045 -3.939.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.827.318 -462.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
132.306 10.032.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.959.624 9.569.793
Finansman Gelirleri
17 939.530 985.879
Finansman Giderleri
18 -5.926.724 -7.198.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.027.570 3.357.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 567.747 615.541
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-210.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 567.747 825.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.459.823 3.972.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.459.823 3.972.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-401.212 442.165
Ana Ortaklık Payları
19 -2.058.611 3.530.527
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.966.463 -5.560.768
Dönem Karı (Zararı)
-2.459.823 3.972.692
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.459.823 3.972.692
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.757.253 6.128.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-11 2.348.127 2.146.856
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
134.289 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.289 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.684.738 682.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.405.890 738.140
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-721.152 -55.629
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.196.447 5.369.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-80.139 -51.059
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 5.276.586 5.420.983
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
48.984 -1.644.690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -567.747 -615.541
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-85.375 -91.770
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.210 322.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.144.733 -15.662.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.874.740 -9.285.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.022.551 1.983.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.852.189 -11.269.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.551 -560.132
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.499 -560.132
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -9.313.174 -4.005.151
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 116.953 -414.595
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.810.429 -2.492.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.150.749 -1.122.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.659.680 -1.370.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 420.434 1.373.068
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -114.907 196.893
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -114.907 196.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.361.595 -102.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
430.126 -371.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
430.126 -300.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-71.489
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.847.303 -5.560.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-119.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.370.604 -1.724.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.676 91.584
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-11 34.676 91.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -2.453.876 -1.815.715
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -709.704 -318.727
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -1.744.172 -1.496.988
Alınan Faiz
48.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.086.208 8.826.166
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 40.147.117 51.378.027
Kredilerden Nakit Girişleri
20 40.147.117 51.378.027
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -39.014.163 -37.318.027
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -39.014.163 -37.318.027
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12.356 116.628
Ödenen Faiz
-5.263.061 -5.401.521
Alınan Faiz
31.543 51.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.423.275 1.541.267
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
65.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.357.701 1.541.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.504.860 2.818.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.147.159 4.359.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.147.159 10.504.860
Ticari Alacaklar
5 20.238.298 15.584.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 689.854 823.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.548.444 14.761.162
Diğer Alacaklar
139.189 157.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 139.189 133.690
Stoklar
7 28.497.743 19.184.569
Peşin Ödenmiş Giderler
3.595.978 3.741.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.595.978 3.741.263
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 4.007 219.847
Diğer Dönen Varlıklar
250.898 482.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
250.898 482.247
ARA TOPLAM
54.873.272 49.875.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.873.272 49.875.376
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
53.059 31.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
53.059 31.233
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
9 101.055.537 102.068.331
Arazi ve Arsalar
9 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 1.871.680 1.968.980
Binalar
9 13.822.879 14.071.570
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 19.295.956 19.997.392
Taşıtlar
9 310.466 379.235
Mobilya ve Demirbaşlar
9 1.224.738 1.235.482
Özel Maliyetler
9 39.045 43.332
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 137.773 19.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 60.820 118.831
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.358.800 5.216.923
Diğer Haklar
11 5.668.774 4.358.462
Markalar
11 6.735 8.062
Lisanslar
11 79.863 69.093
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 603.428 781.306
Peşin Ödenmiş Giderler
106.258 39.720
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 106.258 39.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.635.130 107.475.694
TOPLAM VARLIKLAR
162.508.402 157.351.070
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 17.477.228 9.142.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 17.477.228 9.142.878
Banka Kredileri
20 17.460.002 9.133.304
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 17.226 9.574
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 17.553.987 18.063.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 17.553.987 18.063.757
Banka Kredileri
20 17.510.153 17.993.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 43.834 70.306
Ticari Borçlar
5 16.612.060 12.748.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 41.968 47.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.570.092 12.700.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.168.308 1.747.874
Diğer Borçlar
6 499.062 613.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 499.062 613.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.933.028 4.555.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.933.028 4.555.829
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.202.461 865.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.202.461 865.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.548 887.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.548 887.700
ARA TOPLAM
61.612.682 48.745.676
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.612.682 48.745.676
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 10.454.659 17.213.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 10.454.659 17.213.065
Banka Kredileri
20 10.429.655 17.154.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 25.004 58.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.562 91.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 78.562 91.274
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.039.834 13.819.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 14.039.834 13.819.964
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 3.529.599 3.670.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.102.654 34.795.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.715.336 83.540.757
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 69.403.100 70.003.743
Ödenmiş Sermaye
13 8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 151.363 151.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 207.091 207.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 75.971.339 74.531.808
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 75.971.339 74.531.808
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 80.979.552 80.979.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -5.008.213 -6.447.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 46.433 27.996
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 46.433 27.996
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 46.433 27.996
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.545.104 1.090.496
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 8.444.412 989.804
Yasal Yedekler
13 100.692 100.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -21.883.619 -17.254.448
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -2.058.611 2.825.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.389.966 3.806.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.793.066 73.810.313
TOPLAM KAYNAKLAR
162.508.402 157.351.070
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190
Transferler
-2.793.165 2.793.165 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.154.780 -7.150 3.530.527 2.368.597 398.721 2.767.318
Dönem Karı (Zararı)
3.530.527 3.530.527 442.165 3.972.692
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.154.780 -7.150 -1.161.930 -43.444 -1.205.374
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
137.548 590.246 727.794 727.794
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-7.412 -21.963 -94.870 28.659 -3.132 -451.376 -550.094 268.984 -281.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22.727 22.727 22.727
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -4.635.910 22.402 100.692 989.804 -17.254.448 3.530.527 72.515.073 4.168.846 76.683.919
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -6.447.744 27.996 100.692 989.804 -17.254.448 2.825.437 70.003.743 3.806.570 73.810.313
Transferler
7.454.608 -4.629.171 -2.825.437 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.439.531 18.437 -2.058.611 -600.643 -416.604 -1.017.247
Dönem Karı (Zararı)
-2.058.611 -2.058.611 -401.212 -2.459.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.439.531 18.437 1.457.968 -15.392 1.442.576
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -5.008.213 46.433 100.692 8.444.412 -21.883.619 -2.058.611 69.403.100 3.389.966 72.793.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.459.823 3.972.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.424.138 -1.198.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.849.529 -1.497.780
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-425.391 299.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-425.391 299.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.437 -7.150
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.614 -7.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19.614 -7.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.177 416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.177 416
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.442.575 -1.205.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.017.248 2.767.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.392 -43.444
Ana Ortaklık Payları
-1.001.856 2.810.762
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980988
BIST