***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 71.975.691 55.761.125Satışların Maliyeti15 -59.362.546 -49.403.451TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.613.145 6.357.674BRÜT KAR (ZARAR)12.613.145 6.357.674Genel Yönetim Giderleri-7.060.334 -5.416.478Pazarlama Giderleri-2.585.933 -2.008.238Araştırma ve Geliştirme Giderleri-538.463 -487.070Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.490.948 5.030.888Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.092.045 -3.939.085ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.827.318 -462.309Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler132.306 10.032.102FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.959.624 9.569.793Finansman Gelirleri17 939.530 985.879Finansman Giderleri18 -5.926.724 -7.198.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.027.570 3.357.151Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 567.747 615.541Dönem Vergi (Gideri) Geliri-210.315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 567.747 825.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.459.823 3.972.692DÖNEM KARI (ZARARI)-2.459.823 3.972.692Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-401.212 442.165Ana Ortaklık Payları19 -2.058.611 3.530.527Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.966.463 -5.560.768Dönem Karı (Zararı)-2.459.823 3.972.692Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.459.823 3.972.692Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.757.253 6.128.630Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-11 2.348.127 2.146.856Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler134.289 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler134.289 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.684.738 682.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.405.890 738.140Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-721.152 -55.629Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.196.447 5.369.924Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-80.139 -51.059Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 5.276.586 5.420.983Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler48.984 -1.644.690Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -567.747 -615.541Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-85.375 -91.770Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.210 322.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.144.733 -15.662.090Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.874.740 -9.285.857İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.022.551 1.983.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -4.852.189 -11.269.066Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.551 -560.132İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 24.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -5.499 -560.132Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -9.313.174 -4.005.151Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 116.953 -414.595Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 4.810.429 -2.492.618İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.150.749 -1.122.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 3.659.680 -1.370.017Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 420.434 1.373.068Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -114.907 196.893İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -114.907 196.893Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.361.595 -102.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler430.126 -371.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)430.126 -300.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-71.489Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.847.303 -5.560.768Vergi İadeleri (Ödemeleri)-119.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.370.604 -1.724.131Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.676 91.584Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-11 34.676 91.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -2.453.876 -1.815.715Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -709.704 -318.727Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -1.744.172 -1.496.988Alınan Faiz48.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.086.208 8.826.166Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20 40.147.117 51.378.027Kredilerden Nakit Girişleri20 40.147.117 51.378.027Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -39.014.163 -37.318.027Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -39.014.163 -37.318.027Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12.356 116.628Ödenen Faiz-5.263.061 -5.401.521Alınan Faiz31.543 51.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.423.275 1.541.267Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi65.574NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.357.701 1.541.267DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.504.860 2.818.078DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.147.159 4.359.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.147.159 10.504.860Ticari Alacaklar5 20.238.298 15.584.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 689.854 823.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.548.444 14.761.162Diğer Alacaklar139.189 157.740İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 24.050İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 139.189 133.690Stoklar7 28.497.743 19.184.569Peşin Ödenmiş Giderler3.595.978 3.741.263İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.595.978 3.741.263Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 4.007 219.847Diğer Dönen Varlıklar250.898 482.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar250.898 482.247ARA TOPLAM54.873.272 49.875.376TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.873.272 49.875.376DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar53.059 31.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar53.059 31.233Diğer Alacaklar6 656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 656 656Maddi Duran Varlıklar9 101.055.537 102.068.331Arazi ve Arsalar9 64.353.000 64.353.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9 1.871.680 1.968.980Binalar9 13.822.879 14.071.570Tesis, Makine ve Cihazlar9 19.295.956 19.997.392Taşıtlar9 310.466 379.235Mobilya ve Demirbaşlar9 1.224.738 1.235.482Özel Maliyetler9 39.045 43.332Yapılmakta Olan Yatırımlar9 137.773 19.340Kullanım Hakkı Varlıkları10 60.820 118.831Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.358.800 5.216.923Diğer Haklar11 5.668.774 4.358.462Markalar11 6.735 8.062Lisanslar11 79.863 69.093Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri11 603.428 781.306Peşin Ödenmiş Giderler106.258 39.720İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 106.258 39.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.635.130 107.475.694TOPLAM VARLIKLAR162.508.402 157.351.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 17.477.228 9.142.878İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 17.477.228 9.142.878Banka Kredileri20 17.460.002 9.133.304Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 17.226 9.574Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 17.553.987 18.063.757İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 17.553.987 18.063.757Banka Kredileri20 17.510.153 17.993.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 43.834 70.306Ticari Borçlar5 16.612.060 12.748.539İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 41.968 47.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 16.570.092 12.700.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.168.308 1.747.874Diğer Borçlar6 499.062 613.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 499.062 613.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 5.933.028 4.555.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 5.933.028 4.555.829Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü119.160Kısa Vadeli Karşılıklar1.202.461 865.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.202.461 865.970Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler166.548 887.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler166.548 887.700ARA TOPLAM61.612.682 48.745.676TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.612.682 48.745.676UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 10.454.659 17.213.065İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 10.454.659 17.213.065Banka Kredileri20 10.429.655 17.154.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 25.004 58.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)78.562 91.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 78.562 91.274Uzun Vadeli Karşılıklar14.039.834 13.819.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 14.039.834 13.819.964Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 3.529.599 3.670.778TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.102.654 34.795.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.715.336 83.540.757ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 69.403.100 70.003.743Ödenmiş Sermaye13 8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları13 151.363 151.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 207.091 207.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 75.971.339 74.531.808Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 75.971.339 74.531.808Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 80.979.552 80.979.552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -5.008.213 -6.447.744Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 46.433 27.996Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 46.433 27.996Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 46.433 27.996Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 8.545.104 1.090.496Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı13 8.444.412 989.804Yasal Yedekler13 100.692 100.692Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -21.883.619 -17.254.448Net Dönem Karı veya Zararı14 -2.058.611 2.825.437Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.389.966 3.806.570TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.793.066 73.810.313TOPLAM KAYNAKLAR162.508.402 157.351.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190Transferler-2.793.165 2.793.165 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.154.780 -7.150 3.530.527 2.368.597 398.721 2.767.318Dönem Karı (Zararı)3.530.527 3.530.527 442.165 3.972.692Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.154.780 -7.150 -1.161.930 -43.444 -1.205.374Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması137.548 590.246 727.794 727.794Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-7.412 -21.963 -94.870 28.659 -3.132 -451.376 -550.094 268.984 -281.110Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22.727 22.727 22.727Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -4.635.910 22.402 100.692 989.804 -17.254.448 3.530.527 72.515.073 4.168.846 76.683.919Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -6.447.744 27.996 100.692 989.804 -17.254.448 2.825.437 70.003.743 3.806.570 73.810.313Transferler7.454.608 -4.629.171 -2.825.437 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.439.531 18.437 -2.058.611 -600.643 -416.604 -1.017.247Dönem Karı (Zararı)-2.058.611 -2.058.611 -401.212 -2.459.823Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.439.531 18.437 1.457.968 -15.392 1.442.576Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -5.008.213 46.433 100.692 8.444.412 -21.883.619 -2.058.611 69.403.100 3.389.966 72.793.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.459.823 3.972.692DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.424.138 -1.198.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.849.529 -1.497.780Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-425.391 299.556Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-425.391 299.556Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar18.437 -7.150Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.614 -7.566Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19.614 -7.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.177 416Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.177 416DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.442.575 -1.205.374TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.017.248 2.767.318Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-15.392 -43.444Ana Ortaklık Payları-1.001.856 2.810.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980988BIST