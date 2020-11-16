***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2020 16:48
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ V.D.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.09.2020 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888697
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0562
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05469,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,73
|Açılış
|: 469,06
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.388.352
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.268.209
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.829
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|37.937.467
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.651.073
|% 10,00
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.179.388
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,10
|1.114.106
|% -8,82
|
|THYAO
|11,81
|3.939.823.690
|% 2,70
|
|GARAN
|8,95
|3.483.088.480
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.757.377.781
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,55
|1.232.646.451
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,87
|1.115.117.383
|% -1,03
|
|KRDMD
|4,38
|1.757.377.781
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.483.088.480
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,87
|1.115.117.383
|% -1,03
|
|THYAO
|11,81
|3.939.823.690
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,52
|422.651.331
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7200
|7,7229
|% 0,55
|
|Euro
|9,1363
|9,1436
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,1527
|10,2036
|% 0,49
|
|Frank
|8,4239
|8,4746
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0537
|2,0640
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|1,68
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|1,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem