***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 16:13
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUGRULGAZI VD
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978316
BIST
16:021.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:0210,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1709
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
16:0211,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1940
|Açılış
|: 11,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
16:02628,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 14,29
|Açılış
|: 628,01
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:02
|PRKAB
|40,70
|282.741.070
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.315
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|347.682.376
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.122.253
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|44,88
|75.409.263
|% -6,97
|
|TDGYO
|6,92
|41.406.150
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|ELITE
|18,78
|198.969.852
|% -4,77
|
|PETKM
|7,70
|2.477.164.684
|% -2,90
|
|GARAN
|11,95
|2.034.838.888
|% -0,99
|
|SISE
|10,32
|1.444.039.627
|% 3,61
|
|KRDMD
|7,65
|1.027.996.658
|% 1,86
|
|THYAO
|17,85
|846.366.174
|% 1,08
|
|PETKM
|7,70
|2.477.164.684
|% -2,90
|
|ADESE
|1,07
|276.217.704
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,32
|818.048.633
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|452.600.950
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|286.195.489
|% 1,94
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4809
|10,4877
|% 1,66
|
|Euro
|11,8659
|11,8746
|% 1,66
|
|Sterlin
|14,0425
|14,1129
|% 1,71
|
|Frank
|11,2078
|11,2753
|% 1,52
|
|Riyal
|2,7812
|2,7951
|% 1,42
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|13,52
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,75
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.129
|4.232
|78,93
|
|Yarım
|1.995
|2.047
|38,18
|
|Çeyrek
|1.001
|1.024
|19,09
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,47
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:13GENTS
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 218, 679 adet işlem
-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, FROTO, TUPRS
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 58 artarak (% 0.44 ) 1, 502
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, DOBUR, BRMEN, BASGZ, DITAS, TETMT, PRKAB
-
16:10
IHAAS, BRMEN, TURGG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında