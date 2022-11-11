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***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

11.11.2022 15:54
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/03 DÖNEMİ GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/11/2022
Açıklamalar

01.01.2022 - 30.09.2022 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079509


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