***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.11.2022 15:54
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/03 DÖNEMİ GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/11/2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079509
BIST
16:194.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 38,02
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:1918,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:1919,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2615
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:191.048,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.048,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AKENR
|4,40
|88.728.072
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|180.707.981
|% 10,00
|
|HUBVC
|6,05
|84.742.380
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.391.212
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.926.106
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|20.782.599
|% -10,00
|
|TURGG
|261,70
|29.623.251
|% -9,88
|
|GLBMD
|10,98
|40.045.966
|% -9,70
|
|KZBGY
|16,82
|165.329.043
|% -8,39
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|112,90
|6.763.147.858
|% -0,44
|
|EREGL
|37,26
|5.373.525.876
|% -0,75
|
|ASELS
|39,64
|4.953.666.815
|% 4,21
|
|PETKM
|14,44
|3.164.875.761
|% -0,28
|
|ODAS
|10,83
|2.622.495.367
|% 8,52
|
|EKGYO
|5,53
|2.379.190.177
|% 2,79
|
|YKBNK
|9,86
|2.533.343.880
|% 0,92
|
|ODAS
|10,83
|2.622.495.367
|% 8,52
|
|SKBNK
|2,19
|526.450.802
|% -1,79
|
|PETKM
|14,44
|3.164.875.761
|% -0,28
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5243
|18,5332
|% 0,23
|
|Euro
|19,0911
|19,1133
|% 1,39
|
|Sterlin
|21,7610
|21,8701
|% 0,78
|
|Frank
|19,3261
|19,4425
|% 1,33
|
|Riyal
|4,9133
|4,9379
|% 0,20
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.949
|7.054
|103,00
|
|Tam
|6.930
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.365
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|2,72
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 77 artarak (% 0.32 ) 4, 900
-
16:34XU100
Endeks 4, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 77, 138.00 milyon TL de
-
16:34BIOEN
Yüzde 7.49 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 284, 778 adet işlem
-
16:33ALCAR
Yüzde 7.40 oranında artışla 544.00 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 978 adet işlem
-
16:32GSDDE
Yüzde 4.49 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 382, 904 adet işlem