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***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN OKTAY OKUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 01.09.2020 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı -Tepe Emlak A.Ş. YK. Üyeliği- Ankara Teknoloji AŞ YK. Üyeliği-Turktıpsan A.Ş. YK Üyeliği Bağımsız Üye Değil
CANAN ZİHNİOĞLU Kadın Murahhas Üye İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu Yönetim Kurulu Üyeliği Burçelik Vana San.A.Ş.deYönetim Kurulu Üyesi .Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği . Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Şirket Müdürü. Bağımsız Üye Değil
RENAN KÖMÜRCÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensubu Yönetim Kurulu Üyeliği Burçelik Vana San.A.Ş. 'de Murahhas Aza .Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Müdürler Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
CEMŞİT CAN ERKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilim ve mühendislik alanlarındaki profesyonel meslek mensubu Burçelik Vana San.A.Ş.de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi . Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği , Riskin Erten Saptanması Komitesi Başkanlığı Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesiı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
AYŞE ALEV ATAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı , Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872668


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Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,10  
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