***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMERYEM GÜNDOĞDU ATILGAN Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burçelik Vana San.Tic.AŞ.'de Mali ve İdari İşler Grup Lideri /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940035BIST