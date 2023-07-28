***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.07.2023 09:11
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176109
BIST
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12:256.967
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 111,18
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2526,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0514
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2529,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:251.689,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.689,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SDTTR
|238,80
|471.560.913
|% 10,00
|
|ATAKP
|47,78
|10.380.348
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|360.960.175
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.687.144
|% 9,97
|
|KLSER
|30,24
|7.084.234
|% 9,96
|
|OYAYO
|40,56
|43.325.911
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|877.535.071
|% -9,93
|
|ITTFH
|5,14
|58.328.342
|% -5,86
|
|FORTE
|69,75
|101.136.193
|% -5,42
|
|YGYO
|2,92
|84.516.340
|% -3,31
|
|THYAO
|231,60
|5.114.258.328
|% 1,36
|
|YKBNK
|13,89
|4.090.324.404
|% 5,31
|
|ASTOR
|104,20
|3.439.797.988
|% 2,86
|
|EREGL
|38,42
|2.426.895.922
|% 1,32
|
|EKGYO
|8,68
|2.397.719.201
|% 2,48
|
|YKBNK
|13,89
|4.090.324.404
|% 5,31
|
|EKGYO
|8,68
|2.397.719.201
|% 2,48
|
|SKBNK
|3,11
|797.992.961
|% 4,01
|
|ISCTR
|14,89
|2.064.812.605
|% 3,62
|
|AKBNK
|28,10
|2.314.392.535
|% 6,28
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9480
|26,9535
|% 0,19
|
|Euro
|29,5576
|29,5692
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,4364
|34,6091
|% 0,21
|
|Frank
|30,8108
|30,9964
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1627
|7,1986
|% 0,04
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|4,74
|
|Altın Gr.
|1.688
|1.689
|3,96
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-13,00
|
|Tam
|11.011
|11.093
|-50,00
|
|Yarım
|5.497
|5.572
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.786
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,04
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
|