***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.04.2023 12:06
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Soner Özbey tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136187
BIST
12:455.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,42
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.093
12:4519,2917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4521,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1254
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:451.243,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.243,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:41
|AGESA
|29,64
|44.386.659
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|35.906.563
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.729.038
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.101.339
|% -9,96
|
|VANGD
|7,02
|7.275.157
|% -6,28
|
|ONCSM
|120,10
|118.075.482
|% -6,10
|
|KRGYO
|16,46
|7.161.452
|% -5,94
|
|YYAPI
|3,08
|137.724.450
|% -5,52
|
|GESAN
|81,85
|2.511.083.777
|% 0,12
|
|THYAO
|132,70
|2.062.984.702
|% -0,60
|
|EREGL
|36,12
|1.832.066.510
|% 0,67
|
|OYAKC
|36,24
|1.663.781.245
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,98
|1.288.914.131
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,32
|1.145.301.342
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,07
|867.043.134
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,12
|398.288.658
|% 4,92
|
|ISCTR
|12,11
|867.203.983
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,52
|172.112.633
|% 1,20
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2893
|19,2924
|% 0,12
|
|Euro
|21,0510
|21,0600
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,9321
|24,0521
|% 0,58
|
|Frank
|21,2485
|21,3765
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1262
|5,1519
|% 0,10
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,11
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|8,78
|
|Cumhuriyet
|8.501
|8.629
|51,00
|
|Tam
|8.539
|8.603
|24,00
|
|Yarım
|4.171
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,60
|