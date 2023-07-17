***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.07.2023 16:38
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Soner Özbey tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172689
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2126
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2245
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.652,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,11
|Açılış
|: 1.653,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|55,00
|6.377.965
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|5.573.502
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.403.651
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.256.517
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.759.505
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.929.468
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|75.799.465
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.353.477
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.337.811
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.845.686.470
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.245.439.928
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.023.618.832
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.122.754.140
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.278.636.173
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|989.112.081
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.931.931.621
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.372.451
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3325
|26,3379
|% 0,81
|
|Euro
|29,5865
|29,5991
|% 0,76
|
|Sterlin
|34,3344
|34,5066
|% 0,70
|
|Frank
|30,4725
|30,6561
|% 0,92
|
|Riyal
|6,9985
|7,0336
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,10
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.699
|10.927
|144,00
|
|Yarım
|5.349
|5.489
|72,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.744
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,05
|0,08
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK