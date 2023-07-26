***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.07.2023 15:20
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Soner Özbey tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175349
BIST
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17:166.740
En Düşük
|Değişim
|: 2,04%
|| 134,66
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:1626,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0325
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:1629,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1131
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:161.703,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.703,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:16
|GSDHO
|4,51
|483.647.647
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.551.432
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.423.745
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|15.988.792
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|678.674.841
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|174.699.403
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|ATSYH
|52,00
|1.273.156
|% -4,41
|
|ASTOR
|105,60
|8.996.257.320
|% 5,60
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|THYAO
|222,30
|5.303.607.888
|% 2,30
|
|ASELS
|72,95
|4.440.490.852
|% 2,89
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|EKGYO
|8,30
|2.193.800.888
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|ODAS
|10,81
|2.160.952.082
|% 9,63
|
|CANTE
|17,48
|3.502.777.494
|% 1,57
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9462
|26,9519
|% 0,12
|
|Euro
|29,8156
|29,8355
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,7141
|34,8882
|% 0,28
|
|Frank
|31,0900
|31,2773
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1639
|7,1998
|% 0,10
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,86
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|76,00
|
|Tam
|11.122
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.553
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-0,33
|