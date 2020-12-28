***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BURVA]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBURVA. E sırasında saat 15:18:42 de devre kesici tetiklenmiş ve sıra emir toplama aşamasına girmiştir ancak teknik bir neden sebebiyle emir toplama aşaması süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Sırada Sürekli İşlem Seansı görünmesine rağmen hala emir toplama aşaması devam etmekte olup saat 16:30'da sıra P_DK_TEKFIY_EMR_TPL2 seansına alınacak ve 16:45'den sonra P_ESLESTIRME seansına alınacaktır. Sıra 16:47'den itibaren sürekli işlem ile işlem görmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895189BIST