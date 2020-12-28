***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.12.2020 16:29
***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA. E sırasında saat 15:18:42 de devre kesici tetiklenmiş ve sıra emir toplama aşamasına girmiştir ancak teknik bir neden sebebiyle emir toplama aşaması süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Sırada Sürekli İşlem Seansı görünmesine rağmen hala emir toplama aşaması devam etmekte olup saat 16:30'da sıra P_DK_TEKFIY_EMR_TPL2 seansına alınacak ve 16:45'den sonra P_ESLESTIRME seansına alınacaktır. Sıra 16:47'den itibaren sürekli işlem ile işlem görmeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895189
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4215
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -0,1648
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0713
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1707
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05448,91
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -9,68
|Açılış
|: 448,91
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4120
|7,4215
|% -2,17
|
|Euro
|9,0477
|9,0713
|% -1,85
|
|Sterlin
|9,9525
|10,0024
|% -2,89
|
|Frank
|8,3126
|8,3626
|% -2,00
|
|Riyal
|1,9706
|1,9805
|% -2,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|0,48
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,21
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|-0,07
|