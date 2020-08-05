***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.08.2020 19:03
***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle BURVA payında 06/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/11/2020'dir.
BURVA payında 21/07/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri 05/11/2020 tarihine kadar devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865505
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,1518
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,2057
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4274
En Düşük
8,1274
18:05461,93
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 15,00
|Açılış
|: 461,93
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2101
|9,2563
|% 2,67
|
|Frank
|7,7226
|7,7691
|% 2,88
|
|Riyal
|1,8731
|1,8825
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|18,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,75
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.101
|116,80
|
|Tam
|3.130
|3.191
|120,00
|
|Yarım
|1.520
|1.557
|60,90
|
|Çeyrek
|762
|780
|29,40
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 315, 711 adet işlem
-
17:58MSGYO
Yüzde 6.04 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 262, 900 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 230
-
17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
-
17:57ACSEL
Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem