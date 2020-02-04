***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 12:46
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816940
BIST
13:31120.791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.548,06
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.877
En Düşük
120.159
13:315,9766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0087
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
13:316,6079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,5990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
13:31301,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,75
|Açılış
|: 301,68
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,73
|157.853.035
|% 16,11
|
|CELHA
|11,46
|15.856.524
|% 15,06
|
|DOKTA
|88,55
|26.343.944
|% 15,00
|
|DITAS
|12,94
|19.161.656
|% 12,91
|
|GYHOL
|22,50
|322.716
|% 11,39
|
|ESCOM
|2,70
|1.010.165
|% -11,48
|
|BEYAZ
|3,90
|2.033.093
|% -5,80
|
|NATEN
|19,05
|2.531.494
|% -5,60
|
|SODSN
|13,90
|102.096
|% -3,47
|
|PKENT
|197,00
|313.834
|% -2,91
|
|THYAO
|14,18
|728.922.918
|% 2,46
|
|PETKM
|4,20
|604.550.990
|% 2,19
|
|HALKB
|7,34
|472.357.474
|% 6,69
|
|SISE
|5,61
|319.081.094
|% 0,54
|
|ASELS
|23,90
|292.660.737
|% 2,22
|
|PETKM
|4,20
|604.550.990
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,73
|157.853.035
|% 16,11
|
|KRDMD
|2,89
|262.710.563
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,90
|153.263.390
|% 2,15
|
|ODAS
|2,20
|159.217.401
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7482
|7,7871
|% -0,04
|
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5876
|1,5956
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|-5,95
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-18,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|-17,50
|
|Yarım
|959
|984
|-8,46
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,80
|54,80
|0,35
|