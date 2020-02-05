***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 14:49
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817181
BIST
15:53122.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 356,41
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:535,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:536,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:53299,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 299,13
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,88
|578.848.218
|% 15,34
|
|TSGYO
|2,21
|44.265.583
|% 14,51
|
|GYHOL
|26,14
|11.839.274
|% 12,58
|
|DITAS
|13,97
|28.349.160
|% 12,30
|
|DZGYO
|6,27
|46.744.158
|% 11,17
|
|DOKTA
|75,30
|8.460.770
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|THYAO
|14,57
|2.409.343.714
|% 1,25
|
|ISFIN
|4,54
|626.118.753
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,88
|578.848.218
|% 15,34
|
|ODAS
|2,24
|547.310.319
|% 2,75
|
|ASELS
|24,34
|501.357.903
|% -0,98
|
|TEKTU
|1,88
|578.848.218
|% 15,34
|
|ODAS
|2,24
|547.310.319
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,75
|395.717.278
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,90
|196.797.586
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|2.409.343.714
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7791
|7,8181
|% 0,12
|
|Frank
|6,1277
|6,1646
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5896
|1,5975
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,66
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.971
|2.020
|-9,42
|
|Yarım
|952
|977
|-4,56
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
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|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
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