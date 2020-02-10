***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 17:34
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818170
BIST
17:43117.836
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -3.179,00
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:436,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:436,5872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:43304,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,67
|Açılış
|: 304,42
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.949.105
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.633.079
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,51
|957.300.939
|% 10,73
|
|TRCAS
|3,67
|120.491.180
|% 8,90
|
|BOSSA
|9,56
|53.998.146
|% 8,64
|
|DOKTA
|47,10
|65.400.260
|% -13,50
|
|GYHOL
|25,60
|10.418.768
|% -12,33
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|LINK
|29,44
|4.158.434
|% -11,59
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|THYAO
|13,98
|1.986.885.677
|% -3,39
|
|TSPOR
|3,51
|957.300.939
|% 10,73
|
|PETKM
|3,93
|645.914.893
|% -4,38
|
|ASELS
|23,78
|596.273.456
|% -2,78
|
|KRDMD
|2,80
|579.555.607
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,23
|417.167.222
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,51
|957.300.939
|% 10,73
|
|EKGYO
|1,63
|397.985.153
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|579.555.607
|% -4,44
|
|ODAS
|2,09
|415.051.802
|% -6,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7665
|7,8055
|% 0,49
|
|Frank
|6,1334
|6,1703
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,59
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.008
|2.059
|8,18
|
|Yarım
|971
|996
|3,96
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,83
|53,83
|-0,62
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