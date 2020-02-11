***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2020 11:42
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818372
BIST
13:20117.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -593,53
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.502
13:206,0470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0470
En Düşük
6,0055
13:206,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6025
En Düşük
6,5549
13:20304,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,26
|Açılış
|: 304,56
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,91
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,85
|235.083.721
|% 18,58
|
|SAYAS
|3,59
|5.952.634
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,93
|29.041.679
|% 13,38
|
|KENT
|232,80
|8.607.490
|% 12,30
|
|CRDFA
|2,60
|346.349
|% 11,59
|
|RYSAS
|9,68
|4.194.548
|% -12,00
|
|EKIZ
|1,16
|2.679
|% -9,38
|
|KRSAN
|10,03
|45.217
|% -7,90
|
|BURVA
|14,10
|159.234
|% -7,84
|
|EGCYH
|0,37
|163.463
|% -7,50
|
|THYAO
|14,00
|753.641.923
|% -0,14
|
|TSPOR
|3,68
|318.735.886
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,00
|317.755.374
|% -4,15
|
|GARAN
|11,56
|311.614.249
|% -1,87
|
|PETKM
|3,99
|283.894.685
|% 0,25
|
|GSRAY
|2,27
|258.733.883
|% 3,18
|
|YKBNK
|3,00
|317.755.374
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,26
|127.803.398
|% 1,61
|
|ODAS
|2,10
|202.812.535
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,63
|140.276.212
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7883
|7,8274
|% 0,59
|
|Frank
|6,1561
|6,1932
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6060
|1,6141
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-5,85
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|0,88
|
|Yarım
|971
|996
|0,42
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|54,03
|54,03
|0,76
|