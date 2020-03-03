***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 10:04
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823813
BIST
14:23110.246
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 2.935,66
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:236,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,2010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:236,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:23319,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 5,32
|Açılış
|: 319,33
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,51
|25.726.087
|% 17,48
|
|NUHCM
|11,35
|7.880.606
|% 15,46
|
|SONME
|6,11
|5.304.597
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|1.883.517
|% 14,83
|
|OYAYO
|5,12
|6.421.273
|% 14,80
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|6.884.572
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,86
|9.195.908
|% -4,79
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|THYAO
|12,06
|609.982.923
|% 2,20
|
|ASELS
|29,16
|528.557.395
|% 3,26
|
|GARAN
|9,99
|406.483.854
|% 4,39
|
|KARSN
|1,90
|272.439.141
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|236.159.721
|% 5,02
|
|IHLGM
|1,36
|176.533.024
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|129.484.678
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|236.159.721
|% 5,02
|
|ODAS
|2,10
|153.353.705
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,47
|71.881.348
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8976
|7,9372
|% 0,73
|
|Frank
|6,4500
|6,4889
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6477
|1,6560
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,06
|
|Altın Gr.
|319
|320
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.118
|2.150
|4,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|3,56
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|1,72
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
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|B. Petrol
|53,38
|53,38
|1,48
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