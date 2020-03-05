***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2020 14:58
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824530
BIST
16:20112.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.263,80
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
16:206,0898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
16:206,8207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0512
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8294
En Düşük
6,7574
16:20323,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,54
|Açılış
|: 323,73
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,90
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.170.609
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.032.147
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|10.715.638
|% 14,91
|
|DGATE
|9,46
|103.196.729
|% 13,98
|
|BURVA
|16,00
|238.042
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,05
|54.238.931
|% -8,41
|
|OZBAL
|1,94
|22.110.282
|% -6,28
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|THYAO
|11,73
|680.860.990
|% -0,17
|
|ASELS
|30,36
|668.032.223
|% 1,95
|
|GARAN
|10,40
|469.250.045
|% 0,39
|
|ODAS
|2,14
|291.572.512
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,57
|274.624.331
|% 0,39
|
|ODAS
|2,14
|291.572.512
|% 1,90
|
|KARSN
|1,95
|208.860.150
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,57
|274.624.331
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,35
|78.103.593
|% 2,27
|
|THYAO
|11,73
|680.860.990
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8268
|7,8661
|% 0,39
|
|Frank
|6,3610
|6,3993
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6163
|1,6244
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|17,36
|
|Altın Gr.
|323
|323
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.173
|10,00
|
|Tam
|2.133
|2.186
|11,90
|
|Yarım
|1.031
|1.057
|5,76
|
|Çeyrek
|517
|529
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,21
|51,21
|0,08
|