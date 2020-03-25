***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 16:02
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832122
BIST
17:1889.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -267,90
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:186,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:186,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:18335,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 335,89
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|78.061.788
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.601.283
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.982.225
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.509.096
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.436
|% 10,00
|
|BURVA
|12,15
|42.933
|% -10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.978.284
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|483.816
|% -7,14
|
|ASELS
|23,30
|1.311.000.350
|% 2,01
|
|THYAO
|8,69
|1.229.899.591
|% 4,83
|
|GARAN
|7,53
|1.175.937.489
|% -0,66
|
|AKBNK
|5,57
|377.817.287
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|368.330.867
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|368.330.867
|% -1,58
|
|GARAN
|7,53
|1.175.937.489
|% -0,66
|
|ODAS
|1,25
|185.322.693
|% -1,57
|
|THYAO
|8,69
|1.229.899.591
|% 4,83
|
|ISFIN
|2,91
|350.250.420
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5660
|7,6039
|% 0,60
|
|Frank
|6,5707
|6,6102
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7159
|1,7245
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.615
|-7,98
|
|Altın Gr.
|333
|334
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,24
|14,29
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|26,56
|26,56
|-0,59
|