***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 14:01
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832803
BIST
15:2489.201
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -2.326,96
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:246,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0518
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:247,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0236
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:24336,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,06
|Açılış
|: 336,57
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.939.240
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.587.370
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|203.323
|% 9,87
|
|ESCOM
|2,12
|18.127.874
|% 9,84
|
|QNBFL
|116,10
|4.662.531
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.505.276
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.617.886
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|FMIZP
|40,30
|4.264.757
|% -7,61
|
|THYAO
|9,08
|1.143.076.003
|% -1,84
|
|GARAN
|7,93
|574.282.963
|% -0,13
|
|ASELS
|23,34
|526.409.662
|% -3,79
|
|ECILC
|5,06
|412.997.990
|% 4,33
|
|PGSUS
|34,08
|283.763.729
|% 8,54
|
|IHLGM
|0,85
|120.591.881
|% 1,19
|
|THYAO
|9,08
|1.143.076.003
|% -1,84
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,44
|50.877.529
|% -4,35
|
|YKBNK
|1,87
|182.216.702
|% -3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8904
|7,9299
|% 1,40
|
|Frank
|6,6831
|6,7234
|% 1,05
|
|Riyal
|1,7142
|1,7228
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-11,20
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,28
|14,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|-0,63
|