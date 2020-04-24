***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 10:30
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840074
BIST
14:4799.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 932,33
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:476,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:477,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:47388,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,90
|Açılış
|: 388,49
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.981.962
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|88.566.440
|% 9,98
|
|YUNSA
|11,35
|32.640.643
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|EUYO
|1,50
|10.844.662
|% -6,83
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|SOKM
|11,55
|370.654.015
|% 8,65
|
|TKFEN
|14,50
|202.776.913
|% 4,47
|
|KOZAL
|72,25
|151.927.856
|% 2,12
|
|TTKOM
|7,14
|139.047.468
|% 2,29
|
|MPARK
|13,77
|136.862.279
|% 6,74
|
|ODAS
|1,62
|118.367.554
|% 0,62
|
|EKGYO
|1,24
|83.855.764
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,06
|43.453.439
|% 0,95
|
|AVOD
|2,10
|84.624.530
|% 3,96
|
|CEMAS
|1,01
|35.543.991
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5872
|8,6303
|% 0,47
|
|Frank
|7,1151
|7,1580
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|2,21
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.550
|12,40
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,60
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,10
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|22,14
|22,14
|0,81
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