***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:07
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841402
BIST
11:36101.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 156,37
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:366,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:367,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:36385,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,74
|Açılış
|: 385,57
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.057.166
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|28.635.316
|% 9,94
|
|DEVA
|16,20
|12.075.091
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|5.448.982
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|35.754.433
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|10.799.073
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|281.901.385
|% 0,28
|
|THYAO
|10,71
|256.982.438
|% 0,85
|
|GARAN
|8,38
|217.392.428
|% -0,36
|
|ASELS
|27,46
|198.116.139
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,25
|150.921.545
|% 2,64
|
|PETKM
|3,61
|281.901.385
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|78.637.408
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|126.864.261
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,13
|73.763.902
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6786
|8,7222
|% 0,44
|
|Frank
|7,1534
|7,1965
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8516
|1,8608
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|2,75
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|17,00
|
|Tam
|2.537
|2.591
|17,30
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|8,50
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|1,90
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:48ANHYT
Yüzde 4.26 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 100 adet işlem
-
11:47HALKS
Yüzde 7.14 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 182 adet işlem
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EREGL, KRDMD
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 76 artarak (% 0.14 ) 95, 383
-
11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, EGCYH, MMCAS, KLGYO, ARTI, SERVE, POLTK, TKURU, IZTAR, ETILR