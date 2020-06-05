***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 11:04
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849370
BIST
10:48110.355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 818,46
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
110.086
10:486,7665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7675
En Düşük
6,7351
10:487,6830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:48372,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 372,07
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|163.734
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.234.797
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.202.212
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|17.599.636
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|519.748
|% 9,92
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|2.312.164
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.464.755
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|9.324.320
|% -9,84
|
|THYAO
|12,78
|323.582.047
|% 1,51
|
|GARAN
|8,20
|206.823.951
|% 0,74
|
|TUPRS
|88,65
|126.643.153
|% 2,43
|
|ASELS
|31,96
|120.622.137
|% 0,88
|
|PETKM
|3,83
|115.075.973
|% -0,78
|
|CEMAS
|1,26
|49.361.773
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,34
|44.755.009
|% -0,74
|
|KARSN
|1,91
|61.019.007
|% 1,06
|
|EKGYO
|1,66
|52.801.431
|% 0,00
|
|PETKM
|3,83
|115.075.973
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5510
|8,5939
|% 0,84
|
|Frank
|7,0401
|7,0825
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,91
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.444
|-3,90
|
|Tam
|2.483
|2.515
|-4,00
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-1,90
|
|Çeyrek
|606
|614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,63
|40,63
|0,65
|