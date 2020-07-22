***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:57
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861102
BIST
11:03118.132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 89,72
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
11:036,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
11:037,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9121
En Düşük
7,8064
11:03408,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,41
|Açılış
|: 408,22
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|539,00
|5.979.198
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.740.424
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|450.618
|% 9,94
|
|KUTPO
|41,44
|53.148.737
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.449.225
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|MEGAP
|4,50
|833.624
|% -7,22
|
|EKGYO
|2,36
|2.317.661.278
|% 4,42
|
|GARAN
|7,96
|323.528.329
|% 0,25
|
|AFYON
|4,79
|303.403.496
|% 2,79
|
|ASELS
|32,60
|244.908.186
|% 0,80
|
|ISFIN
|4,18
|232.179.068
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,36
|2.317.661.278
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,77
|129.964.843
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,07
|208.035.256
|% 0,99
|
|AFYON
|4,79
|303.403.496
|% 2,79
|
|GSDHO
|2,36
|139.207.619
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6682
|8,7117
|% 0,12
|
|Frank
|7,3146
|7,3587
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|10,63
|
|Altın Gr.
|408
|408
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.729
|2.744
|29,00
|
|Yarım
|1.325
|1.342
|14,20
|
|Çeyrek
|664
|672
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,78
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,80
|4,80
|0,13
|
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 238, 75 artarak (% 0.18 ) 133, 694
-
11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLGM, KRDMD
-
11:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, YONGA
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, GARAN, AFYON
-
11:17XU100
Endeks 118, 195 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 7, 425.00 milyon TL de