***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 10:41
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862319
BIST
10:301.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,33
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.191
10:306,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:308,0743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:30428,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 428,70
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|785.844
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|BURVA
|71,00
|8.213.555
|% 9,99
|
|VKFYO
|10,80
|2.719.321
|% 9,98
|
|AKMGY
|43,02
|2.361.840
|% 9,97
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ITTFH
|3,74
|31.863.261
|% -6,27
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|ASELS
|37,80
|552.450.099
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,71
|288.496.708
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,32
|183.889.016
|% 0,00
|
|DOCO
|390,00
|140.253.208
|% 0,72
|
|GSDHO
|2,71
|132.316.454
|% 3,44
|
|EKGYO
|2,32
|183.889.016
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,96
|60.123.976
|% -3,03
|
|IHLGM
|1,81
|92.503.963
|% -1,09
|
|GUSGR
|5,71
|288.496.708
|% 0,88
|
|GSDHO
|2,71
|132.316.454
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8362
|8,8805
|% 0,17
|
|Frank
|7,4492
|7,4940
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8315
|1,8407
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-6,99
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.833
|6,30
|
|Tam
|2.887
|2.914
|6,50
|
|Yarım
|1.401
|1.422
|3,20
|
|Çeyrek
|703
|712
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,24
|