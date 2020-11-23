***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2020 15:51
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889552
BIST
16:421.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:427,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 0,2563
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8974
En Düşük
7,6149
16:429,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 0,3388
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4000
En Düşük
9,0241
16:42467,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 8,58
|Açılış
|: 467,43
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:42
|EGEEN
|1.557,00
|210.480.768
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.721.523
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.509.455
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|TDGYO
|12,33
|8.769.878
|% -6,94
|
|SISE
|7,12
|1.864.133.506
|% 1,42
|
|GARAN
|9,22
|1.829.937.199
|% -2,43
|
|EKGYO
|2,07
|1.797.951.585
|% 7,25
|
|THYAO
|12,10
|1.760.134.487
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,90
|1.441.304.919
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,07
|1.797.951.585
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,90
|1.441.304.919
|% 1,87
|
|SISE
|7,12
|1.864.133.506
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,02
|665.384.748
|% -2,27
|
|GARAN
|9,22
|1.829.937.199
|% -2,43
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8680
|7,8753
|% 3,36
|
|Euro
|9,3639
|9,3805
|% 3,75
|
|Sterlin
|10,3926
|10,4447
|% 2,92
|
|Frank
|8,5428
|8,5943
|% 2,58
|
|Riyal
|2,0706
|2,0809
|% 2,22
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-5,04
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|39,00
|
|Tam
|3.097
|3.176
|42,85
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|20,73
|
|Çeyrek
|751
|768
|10,36
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,66
|
Seans Raporu
16:42
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