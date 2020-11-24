***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 15:18
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889755
BIST
16:351.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:357,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0817
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:359,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1252
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:35463,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,18
|Açılış
|: 463,45
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ALCAR
|233,20
|270.775.579
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|160.995.841
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|307.741.860
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.230.701
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,02
|4.232.201.468
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,09
|2.834.042.525
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,94
|2.025.598.687
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,34
|1.643.044.059
|% -7,78
|
|THYAO
|11,83
|1.392.654.419
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,09
|2.834.042.525
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,94
|2.025.598.687
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|4.232.201.468
|% -0,55
|
|TSKB
|2,56
|935.439.216
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,51
|542.286.519
|% 2,03
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9639
|7,9690
|% 1,04
|
|Euro
|9,4546
|9,4632
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,5982
|10,6514
|% 1,20
|
|Frank
|8,7044
|8,7569
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1194
|2,1300
|% 1,08
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-27,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-90,66
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-43,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,93
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,48
|46,48
|0,44
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:48YAPRK
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 667 adet işlem
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16:47MIPAZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 472 adet işlem
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16:46KUTPO
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 37.76 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 685 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 08 kaybederek (% -0.34 ) 1, 182
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, IZTAR, EGEEN, ERBOS, SNKRN, KERVN, RODRG, CASA, AVGYO