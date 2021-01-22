***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:24
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903814
BIST
10:501.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -13,90
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
10:507,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0715
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4394
En Düşük
7,3627
10:509,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0485
En Düşük
8,9597
10:50443,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 443,16
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
443,92
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|19.800.113
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|16.238.817
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|15.964.816
|% 9,84
|
|CELHA
|20,30
|1.227.537
|% -8,31
|
|OYAYO
|9,69
|3.958.941
|% -7,89
|
|YGYO
|1,84
|7.817.987
|% -7,54
|
|PSDTC
|34,26
|4.959.371
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|4.959.371
|% -6,80
|
|KARSN
|4,73
|423.318.635
|% 3,96
|
|GARAN
|9,91
|333.026.548
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,48
|271.754.586
|% -1,20
|
|SISE
|7,74
|248.260.779
|% -1,90
|
|KRDMD
|6,95
|235.238.727
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,48
|271.754.586
|% -1,20
|
|KARSN
|4,73
|423.318.635
|% 3,96
|
|TSKB
|1,95
|147.364.185
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,45
|82.714.123
|% -0,68
|
|HLGYO
|3,97
|218.892.472
|% 2,58
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4350
|7,4394
|% 0,97
|
|Euro
|9,0426
|9,0485
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,1026
|10,1533
|% 0,11
|
|Frank
|8,3356
|8,3858
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9700
|1,9798
|% 0,59
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,87
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,60
|