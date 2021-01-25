***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 12:38
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904131
BIST
13:571.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:577,3859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:578,9838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0390
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:57442,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,55
|Açılış
|: 442,39
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:57
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.533.087
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|127.481.777
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.119.611
|% -10,00
|
|AGYO
|4,28
|158.901.315
|% -8,74
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|12,14
|8.863.958
|% -5,67
|
|PSDTC
|34,12
|5.774.878
|% -5,43
|
|PETKM
|5,30
|1.105.378.500
|% 3,52
|
|KOZAL
|118,00
|1.009.906.780
|% 3,15
|
|KARSN
|5,16
|843.298.910
|% 9,09
|
|GARAN
|9,66
|670.889.642
|% -1,02
|
|TSKB
|2,00
|593.922.574
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|593.922.574
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|326.550.113
|% 4,73
|
|PETKM
|5,30
|1.105.378.500
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,49
|485.029.425
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|843.298.910
|% 9,09
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3828
|7,3859
|% -0,33
|
|Euro
|8,9772
|8,9838
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0815
|10,1320
|% -0,26
|
|Frank
|8,2963
|8,3463
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,33
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|11,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.929
|2.973
|14,00
|
|Tam
|2.918
|2.991
|16,05
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|7,76
|
|Çeyrek
|707
|724
|3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|0,41
|