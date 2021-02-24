***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:06
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912096
BIST
10:261.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.515
En Düşük
1.496
10:267,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:268,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0303
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:26413,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,30
|Açılış
|: 413,87
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:24
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVISA
|20,10
|24.413.104
|% 7,72
|
|AVGYO
|3,36
|395.706
|% -11,28
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|2.787.983
|% -9,98
|
|SASA
|37,60
|431.974.598
|% 3,52
|
|ASELS
|17,64
|349.614.592
|% 3,28
|
|KOZAL
|134,80
|288.624.962
|% 1,05
|
|THYAO
|12,90
|206.995.394
|% -0,92
|
|PETKM
|5,37
|194.123.263
|% -1,10
|
|TSKB
|1,80
|78.968.618
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|88.434.255
|% -0,85
|
|SKBNK
|1,43
|51.770.905
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|194.123.263
|% -1,10
|
|ODAS
|3,99
|114.388.134
|% 0,25
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1195
|7,1212
|% 0,23
|
|Euro
|8,6585
|8,6653
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0800
|10,1305
|% 0,81
|
|Frank
|7,8305
|7,8777
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8937
|1,9032
|% 0,24
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,84
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,00
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|-0,04
|