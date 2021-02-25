***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 10:40
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912607
BIST
12:241.501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:247,1905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2123
En Düşük
7,1530
12:248,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8063
En Düşük
8,7148
12:24413,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,98
|Açılış
|: 413,72
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|INVEO
|136,30
|27.361.450
|% -6,00
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|PETKM
|5,38
|1.094.354.414
|% 4,26
|
|KARSN
|4,71
|635.935.252
|% 0,21
|
|THYAO
|13,12
|630.486.524
|% 2,26
|
|SASA
|43,18
|572.830.630
|% 8,11
|
|KOZAL
|134,60
|479.976.186
|% 0,82
|
|PETKM
|5,38
|1.094.354.414
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,33
|438.197.727
|% 2,64
|
|IHLAS
|0,92
|131.464.843
|% 2,22
|
|KARSN
|4,71
|635.935.252
|% 0,21
|
|TSKB
|1,76
|186.782.543
|% 1,15
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1872
|7,1905
|% 0,29
|
|Euro
|8,7902
|8,7972
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,1568
|10,2078
|% 0,50
|
|Frank
|7,9109
|7,9586
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9118
|1,9214
|% 0,31
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-13,00
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-13,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,65
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,58
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|0,60
|