***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 10:47
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923185
BIST
11:031.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:038,1723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
11:039,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,7115
En Düşük
9,5854
11:03453,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 453,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ERBOS
|75,90
|43.358.075
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|108.603.606
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.720.760
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|9.712.672
|% -9,71
|
|GLRYH
|10,98
|10.155.525
|% -9,63
|
|BTCIM
|15,39
|9.194.989
|% -9,04
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BJKAS
|8,64
|342.568.994
|% -6,09
|
|KOZAL
|126,20
|309.166.300
|% 0,88
|
|GARAN
|6,91
|258.195.775
|% 0,41
|
|JANTS
|894,60
|198.908.466
|% 8,17
|
|SISE
|7,46
|187.694.559
|% 0,95
|
|BJKAS
|8,64
|342.568.994
|% -6,09
|
|GARAN
|6,91
|258.195.775
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,69
|112.849.377
|% -7,29
|
|PETKM
|6,09
|170.329.512
|% 1,67
|
|SISE
|7,46
|187.694.559
|% 0,95
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1662
|8,1723
|% 0,24
|
|Euro
|9,6001
|9,6114
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2783
|11,3348
|% 0,33
|
|Frank
|8,6337
|8,6858
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
|% 0,27
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,18
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,07
|64,07
|-0,79
|