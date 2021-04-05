***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 11:06
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923196
BIST
11:341.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:348,1656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0131
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:349,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:34453,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,55
|Açılış
|: 453,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ERBOS
|75,90
|44.312.821
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|111.027.534
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.826.206
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.513.686
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,11
|10.753.701
|% -8,56
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BTCIM
|15,60
|11.394.105
|% -7,80
|
|BJKAS
|8,89
|450.623.831
|% -3,37
|
|KOZAL
|127,00
|404.544.341
|% 1,52
|
|GARAN
|6,91
|332.842.318
|% 0,41
|
|SISE
|7,47
|239.381.508
|% 1,08
|
|JANTS
|886,90
|222.736.084
|% 7,24
|
|BJKAS
|8,89
|450.623.831
|% -3,37
|
|GARAN
|6,91
|332.842.318
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,72
|133.676.221
|% -6,53
|
|SISE
|7,47
|239.381.508
|% 1,08
|
|PETKM
|6,10
|186.688.400
|% 1,84
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1609
|8,1653
|% 0,16
|
|Euro
|9,5942
|9,6087
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,2797
|11,3363
|% 0,35
|
|Frank
|8,6255
|8,6775
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1698
|2,1807
|% 0,12
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,55
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|-1,18
|
Seans Raporu
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