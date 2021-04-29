***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:33
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932195
BIST
10:331.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.400
En Düşük
1.391
10:338,1848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1679
10:339,9356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9028
10:33467,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,25
|Açılış
|: 467,95
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:33
|RYSAS
|4,27
|14.413.231
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,59
|42.378.411
|% 8,90
|
|AYCES
|70,75
|2.916.188
|% 8,76
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|EUKYO
|3,99
|176.031
|% 7,26
|
|ATLAS
|1,83
|819.254
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DARDL
|25,10
|4.636.264
|% -7,52
|
|GARAN
|7,21
|184.003.581
|% 1,26
|
|EREGL
|19,26
|171.260.463
|% 1,69
|
|SASA
|37,14
|167.050.200
|% 2,03
|
|PETKM
|6,56
|142.176.021
|% 0,61
|
|THYAO
|11,93
|98.979.253
|% -0,67
|
|GARAN
|7,21
|184.003.581
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,11
|46.510.819
|% 0,48
|
|PETKM
|6,56
|142.176.021
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,11
|23.014.665
|% 3,74
|
|EKGYO
|1,84
|21.110.294
|% 0,55
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1786
|8,1848
|% -0,05
|
|Euro
|9,9242
|9,9356
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,3774
|11,4344
|% -0,07
|
|Frank
|8,9392
|8,9931
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1728
|2,1837
|% -0,21
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,66
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,01
|
|B. Petrol
|66,95
|66,95
|0,17
|