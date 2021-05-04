***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 10:21
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934318
BIST
10:101.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.421
10:108,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0631
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3152
En Düşük
8,2393
10:109,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0436
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0095
En Düşük
9,9291
10:10475,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 475,89
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
476,48
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:08
|DITAS
|15,29
|1.024.812
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|9.934.131
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.726.466
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,19
|3.747
|% -41,38
|
|VAKFN
|21,30
|2.684.546
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,46
|2.940.916
|% -5,52
|
|FRIGO
|27,40
|1.278.570
|% -4,73
|
|COSMO
|10,50
|74.225
|% -4,20
|
|THYAO
|12,84
|241.535.255
|% -0,62
|
|GARAN
|7,39
|89.359.132
|% 0,27
|
|PETKM
|6,86
|82.432.605
|% 0,88
|
|KOZAL
|116,90
|74.764.492
|% 0,95
|
|PGSUS
|79,20
|63.146.110
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,12
|46.757.135
|% 0,00
|
|THYAO
|12,84
|241.535.255
|% -0,62
|
|TSKB
|1,28
|18.281.924
|% 0,79
|
|GARAN
|7,39
|89.359.132
|% 0,27
|
|PETKM
|6,86
|82.432.605
|% 0,88
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3070
|8,3110
|% 0,77
|
|Euro
|9,9941
|9,9997
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4593
|11,5167
|% 0,17
|
|Frank
|9,0297
|9,0841
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2037
|2,2147
|% 0,48
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,57
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,15
|0,01
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,03
|