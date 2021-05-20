***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2021 10:21
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936905
BIST
13:091.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -14,50
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:098,3833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0292
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0910,2332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0154
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:09503,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,30
|Açılış
|: 503,41
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.699.017
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.274.808
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,75
|17.510.315
|% 9,70
|
|EUYO
|4,63
|2.380.878
|% 8,94
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,38
|49.976.031
|% -8,79
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|IHGZT
|1,22
|12.178.683
|% -7,58
|
|GARAN
|8,06
|654.631.346
|% -0,25
|
|THYAO
|13,47
|537.618.465
|% 0,90
|
|PETKM
|6,37
|496.885.907
|% 1,76
|
|EREGL
|18,76
|416.915.428
|% -3,05
|
|KOZAL
|129,40
|406.314.572
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,95
|166.200.509
|% -0,51
|
|GARAN
|8,06
|654.631.346
|% -0,25
|
|PETKM
|6,37
|496.885.907
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,14
|164.659.230
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,47
|388.262.648
|% -6,74
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|-13,68
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-1,37
|