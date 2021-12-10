***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:36
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982669
BIST
15:512.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -16,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
15:5113,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1087
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:5115,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1029
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:51790,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,54
|Açılış
|: 790,47
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:51
|EUHOL
|2,31
|22.735.923
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|75.927.269
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.468.013
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.060.761
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,34
|4.227.006.837
|% 1,55
|
|PETKM
|9,11
|2.240.929.718
|% 1,90
|
|SISE
|15,64
|2.016.808.559
|% 1,56
|
|KRDMD
|10,46
|1.818.929.479
|% -0,38
|
|GARAN
|11,72
|1.300.082.954
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,47
|844.699.219
|% -2,37
|
|PETKM
|9,11
|2.240.929.718
|% 1,90
|
|TSKB
|1,57
|335.458.206
|% -3,68
|
|THYAO
|22,34
|4.227.006.837
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,50
|633.353.408
|% -3,05
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8857
|13,8959
|% 0,79
|
|Euro
|15,6598
|15,6987
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,2649
|18,3565
|% 0,49
|
|Frank
|14,9471
|15,0372
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6863
|3,7048
|% 0,59
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,19
|
|Altın Gr.
|791
|791
|4,05
|
|Cumhuriyet
|5.256
|5.336
|42,00
|
|Tam
|5.220
|5.353
|31,11
|
|Yarım
|2.523
|2.589
|15,05
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|7,52
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,76
|0,01
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,92
|
Seans Raporu
15:51
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16:02XU100
Endeks 2, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 31, 066.00 milyon TL de
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16:02MZHLD
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 286 adet işlem
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15:59MEGAP
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 208, 625 adet işlem
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15:59MEGAP
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 208, 625 adet işlem
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, YKBNK, EKGYO