***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 11:46
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053419
BIST
11:532.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 8,17
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:5317,9733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:5318,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1173
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4155
En Düşük
18,2767
11:531.034,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.034,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:50
|KRTEK
|22,00
|38.427.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.254.979
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.001.837
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.369.958
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.775.316
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.319.467
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.490.542
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|121.213.800
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,30
|1.735.910.508
|% 0,94
|
|ISCTR
|6,02
|1.031.691.150
|% -5,35
|
|TUPRS
|281,90
|796.886.195
|% 3,07
|
|SASA
|52,00
|728.593.373
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|604.232.203
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,02
|1.031.691.150
|% -5,35
|
|EKGYO
|3,44
|490.978.898
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|584.210.880
|% 0,38
|
|ALBRK
|1,62
|130.714.648
|% 4,52
|
|SKBNK
|2,29
|170.624.868
|% 0,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9623
|17,9657
|% 0,09
|
|Euro
|18,4046
|18,4170
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,7008
|21,8096
|% 0,51
|
|Frank
|18,7838
|18,8970
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7648
|4,7887
|% 0,20
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,83
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.935
|6.987
|0,00
|
|Yarım
|3.379
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|-0,99
|