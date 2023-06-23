***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2023 10:00
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161503
BIST
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11:075.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,59%
|| 140,46
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0725,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3226
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0727,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1530
|Açılış
|: 27,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:071.545,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.545,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:03
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|KONKA
|43,74
|126.162.666
|% 8,05
|
|HUBVC
|4,91
|20.887.972
|% 7,91
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,48
|170.492.043
|% -9,00
|
|BURVA
|60,60
|14.425.682
|% -8,39
|
|POLTK
|2.820,10
|33.594.966
|% -7,51
|
|RHEAG
|6,43
|4.621.026
|% -5,99
|
|THYAO
|185,00
|2.892.527.583
|% 2,61
|
|YKBNK
|13,07
|2.210.546.213
|% 5,32
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|ISCTR
|13,90
|1.294.118.381
|% 4,98
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|YKBNK
|13,07
|2.210.546.213
|% 5,32
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|ISCTR
|13,90
|1.294.118.381
|% 4,98
|
|EKGYO
|7,23
|589.262.667
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,61
|150.820.267
|% 3,98
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1502
|25,1576
|% 1,14
|
|Euro
|27,3027
|27,3462
|% 0,49
|
|Sterlin
|31,7465
|31,9057
|% 0,41
|
|Frank
|27,7418
|27,9089
|% 0,20
|
|Riyal
|6,6571
|6,6905
|% 0,67
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|15,29
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.900
|5.075
|48,00
|
|Çeyrek
|2.458
|2.537
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,86
|72,86
|-1,28
|
Seans Raporu
11:03
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11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
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11:17BRSAN
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11:16ACSEL
Yüzde 5.67 oranında artışla 64.25 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 944 adet işlem
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11:15VKFYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 170 adet işlem