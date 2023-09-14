Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

14.09.2023 10:37
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194776


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:337.991
Değişim :  -0,29% |  -22,95
Açılış :  8.036  
Önceki Kapanış :  8.014  
En Düşük
7.972 En Yüksek
8.047
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 88,55 23.255.944 % 10,00  
ELITE 39,60 27.931.424 % 10,00  
EBEBK 82,25 141.027.577 % 9,96  
QNBFB 202,00 3.538.232 % 9,96  
ULAS 20,76 2.730.501 % 9,84  
daha fazla
10:31 Alış Satış %  
Dolar 26,9454 26,9516 % 0,06  
Euro 28,9805 28,9878 % 0,24  
Sterlin 33,5454 33,7137 % -0,01  
Frank 30,0663 30,2474 % 0,14  
Riyal 7,1632 7,1992 % 0,04  
daha fazla
10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 -2,14  
Altın Gr. 1.652 1.652 -0,52  
Cumhuriyet 11.281 11.452 19,00  
Tam 11.003 11.091 -14,00  
Yarım 5.519 5.569 -7,00  
Çeyrek 2.751 2.784 -4,00  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 -0,33  
Gümüş Gr. 19,49 19,51 -0,28  
B. Petrol 92,49 92,49 0,61  
Seans Raporu 10:31
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru