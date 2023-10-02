***BURVA* *BRKVY* *CIMSA* *NNF* *SAHOL* *MERCN* *AKCNS* *IZFAS* *INFO* *YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***BURVA******BRKVY******CIMSA******NNF******SAHOL******MERCN******AKCNS******IZFAS******INFO******YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [BRKVY, BURVA, AKCNS, CIMSA, SAHOL, INFO, IZFAS, MERCN, YGYO]İlgili Fonlar [NNF]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198440BIST