***BURVA* *BRKVY* *CIMSA* *NNF* *SAHOL* *MERCN* *AKCNS* *IZFAS* *INFO* *YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.10.2023 09:14
***BURVA******BRKVY******CIMSA******NNF******SAHOL******MERCN******AKCNS******IZFAS******INFO******YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRKVY, BURVA, AKCNS, CIMSA, SAHOL, INFO, IZFAS, MERCN, YGYO]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198440
BIST
'
13:238.452
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,34
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2327,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0816
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2328,9881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0204
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:231.620,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,91
|Açılış
|: 1.620,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KONYA
|5.826,70
|54.747.673
|% 10,00
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|CMBTN
|893,20
|16.447.385
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.071.529
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.344.685
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|4.939.182
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|USAK
|13,18
|103.128.680
|% -6,66
|
|THYAO
|249,70
|7.280.094.555
|% 2,97
|
|SISE
|55,75
|3.351.663.534
|% 2,01
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|EREGL
|45,04
|2.518.940.751
|% 1,17
|
|KRDMD
|30,38
|2.336.005.424
|% 2,84
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,24
|1.649.846.334
|% 1,98
|
|YKBNK
|18,58
|2.244.879.073
|% 0,65
|
|SKBNK
|6,57
|587.090.871
|% 3,79
|
|ADESE
|2,46
|215.273.888
|% 4,24
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4585
|27,4640
|% 0,30
|
|Euro
|28,9679
|28,9881
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,3089
|33,4760
|% 0,03
|
|Frank
|29,9604
|30,1409
|% 0,55
|
|Riyal
|7,3005
|7,3371
|% 0,29
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,63
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|-60,00
|
|Tam
|10.828
|10.931
|-157,00
|
|Yarım
|5.431
|5.488
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|19,10
|19,12
|-0,43
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|0,87
|