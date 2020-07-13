***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***BURVA******BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [BURVA]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar13.07.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,10-30,92 fiyat aralığından 100.147 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki paylarımız % 41.4851' olmuşturPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)13/07/2020 100.147 100.147 3.148.338,07 3.048.191,07 % 42,8481 % 42,8481 % 41,4851 % 41,4851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859583BIST