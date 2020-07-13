***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.07.2020 19:42
***BURVA******BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.07.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,10-30,92 fiyat aralığından 100.147 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki paylarımız % 41.4851' olmuştur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/07/2020 100.147 100.147 3.148.338,07 3.048.191,07 % 42,8481 % 42,8481 % 41,4851 % 41,4851
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859583
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8651
En Düşük
6,8561
18:057,7796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7906
En Düşük
7,7763
18:05397,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 397,64
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5874
|8,6305
|% -0,55
|
|Frank
|7,2567
|7,3004
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,09
|
|Altın Gr.
|397
|398
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.608
|3,20
|
|Tam
|2.665
|2.676
|3,40
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|1,60
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|-1,01
|
Seans Raporu
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17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
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17:56GOLTS
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
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17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de