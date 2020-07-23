***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.07.2020 20:22
***BURVA******BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23.07.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 53,40 TL fiyatından 64.417 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki paylarımız % 40,2389' olmuştur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/07/2020 64.417 64.417 3.021.042,07 2.956.625,07 % 41,1156 % 41,1156 % 40,2389 % 40,2389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861468
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9591
En Düşük
7,9032
18:05415,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,84
|Açılış
|: 415,20
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6896
|8,7331
|% -0,12
|
|Frank
|7,3673
|7,4117
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8194
|1,8286
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|16,50
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,47
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|45,00
|
|Tam
|2.785
|2.800
|31,40
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|15,40
|
|Çeyrek
|678
|686
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,78
|43,78
|-0,50
|
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