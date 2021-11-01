***BURVA* *BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
01.11.2021 12:34
***BURVA******BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [BURCE, BURVA]
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Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (01.12.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (09.12.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973369
BIST
13:231.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
13:239,5281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0615
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:2311,0241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0898
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:23547,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,87
|Açılış
|: 547,15
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ZRGYO
|2,20
|7.775.618
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|130.272.183
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.358.612
|% 9,96
|
|HEDEF
|3,43
|36.257.861
|% 9,94
|
|DOBUR
|58,50
|18.739.234
|% 9,86
|
|NUGYO
|14,04
|5.820.795
|% -10,00
|
|EGSER
|14,32
|32.749.809
|% -9,65
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|KSTUR
|236,80
|120.923
|% -7,03
|
|BIOEN
|24,70
|188.774.627
|% -6,23
|
|GARAN
|10,11
|1.704.368.589
|% 2,64
|
|SISE
|8,47
|580.429.887
|% -2,19
|
|THYAO
|15,31
|568.148.009
|% 2,27
|
|SASA
|30,28
|458.127.432
|% -2,45
|
|BIMAS
|62,80
|449.839.059
|% 1,05
|
|GARAN
|10,11
|1.704.368.589
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,79
|415.093.717
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|252.663.903
|% 2,63
|
|AKBNK
|5,97
|413.877.111
|% 1,88
|
|SISE
|8,47
|580.429.887
|% -2,19
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5216
|9,5281
|% -0,64
|
|Euro
|11,0201
|11,0241
|% -0,81
|
|Sterlin
|12,9705
|13,0356
|% -0,83
|
|Frank
|10,3700
|10,4324
|% -0,55
|
|Riyal
|2,5311
|2,5438
|% -0,69
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|3,26
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.607
|3.661
|6,00
|
|Tam
|3.590
|3.680
|3,88
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|1,88
|
|Çeyrek
|870
|890
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,72
|