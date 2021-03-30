***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 13:39
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılan öneri üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2021 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için "SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ile 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921751
BIST
16:231.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.401
En Düşük
1.371
16:238,3135
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,2400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,4539
En Düşük
8,1884
16:239,7621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0944
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,9300
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|Açılış
|: 448,78
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|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ALCAR
|375,10
|113.826.765
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.332.623
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.764.110
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.438.207
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.884.082
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.331.097
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|45.170.848
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,80
|1.320.582.051
|% 6,92
|
|GARAN
|6,82
|1.300.740.515
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,92
|775.125.031
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,92
|723.897.481
|% 0,73
|
|BJKAS
|7,49
|714.060.292
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,92
|775.125.031
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,23
|449.554.192
|% 3,36
|
|GARAN
|6,82
|1.300.740.515
|% -1,02
|
|TSKB
|1,37
|236.540.437
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,12
|166.307.891
|% -1,75
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3116
|8,3135
|% 1,39
|
|Euro
|9,7468
|9,7621
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,3547
|11,4117
|% 1,02
|
|Frank
|8,7627
|8,8155
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2024
|2,2135
|% 1,14
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-30,49
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|7,00
|
|Tam
|2.962
|3.039
|2,92
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|1,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,83
|